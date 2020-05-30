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Коронавирус. В оккупированном Луганске готовятся к параду, снимают ограничения

Коронавирус. В оккупированном Луганске готовятся к параду, снимают ограничения - Фото
Луганск. Май 2020 года (фото - LIGA.net)
30.05.2020, 11:03

Местные жители в оккупации рассказали LIGA.net о ситуации в городе

Несмотря на эпидемию коронавируса, боевики во временно оккупированном Луганске готовятся к проведению парада 24 июня. Об этом сообщили сегодня LIGA.net собеседники на правах анонимности.

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"Снимают ограничения, готовятся к параду 24 июня, хотя каждый день новые случая коронавируса. В России парад хотят провести 24 июня, значит и тут", - отметил луганчанин Сергей.

Другой источник отметил, что не исключает – "традиционно бюджетников сгонят для нужной картинки и массовки".

"Это рабочий день (24 июня, - ред,). Официально пока о выходном не говорили. Поэтому скажут – идите, "работайте" на параде, создавайте "массовку". Делают из людей "коронавирусное мясо", - сказал луганчанин.

По информации LIGA.net, людей в медицинских масках на улицах уже немного. "Носят ее на подбородке как формальность, в маршрутках требуют быть в масках, в магазинах и аптеках - тоже", - рассказала луганчанка Марина.

Ранее росСМИ сообщали, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня в российских городах военных парадов и салюта в честь 75-летия победы во второй мировой войне. Ранее парад был запланирован на 9 мая, но был отложен из-за эпидемии коронавируса.

  • 22 апреля в Луганске закрыли все стационары в больницах, а также кладбища.
  • 30 апреля с 23:00 Луганск закрыли на карантин.

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Арина Толина
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Луганск парад владимир ипутин коронавирус
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