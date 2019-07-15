Турчинов назвал число российских наемников в Донбассе

Александр Турчинов (фото - nfront.org.ua)

На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей находятся порядка 37 000 человек в составе двух корпусов, подчиненных 8-й армии РФ. Об этом в интервью изданию Левый берег заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"33 000 в Крыму... С Севера нависают 20-я и 1-я танковая армии Западного округа. К этому потенциалу надо добавить еще две армии воздушно-космических сил, которые готовы обеспечивать наступление с воздуха и размещенные вдоль нашей границы шести ракетных бригад", - отметил Турчинов.

По его словам, в результате, против Украины без дополнительных резервов в любой момент может быть использована группировка войск, численность которой значительно превышает 200 000.

"Им даже разворачиваться не нужно. Достаточно суток, чтобы начать наступательную операцию. Это колоссальная угроза и проблема», - отметил Турчинов.

11 июля Турчинов заявил, что окружение президента Владимира Зеленского синхронизирует его заявления с "грязными провокациями" тех, кто ведет против Украины войну.

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