Турчинов отреагировал на заявление Гриценко о его сыне

Александр Турчинов (фото - flickr МИД Литвы)

Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал "ложью" заявление кандидата в президенты Анатолия Гриценко о том, что он якобы "прятал" своего сына от участия в АТО. Об этом Турчинов написал в своем Facebook.

"В отличие от экс-министра обороны правительства Януковича Анатолия Гриценко, мой сын в самые трудные для нашего государства времена - летом 2014 года, сразу после получения диплома украинского вуза, ушел добровольцем в Национальную гвардию", - написал Турчинов.

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По словам секретаря СНБО, его сын "прослужил полтора года - с лета 2014-го до начала 2016-го года, и только когда уровень противостояния начал снижаться, уволился из Нацгвардии".

"Я много лет знаю Гриценко, и могу привести множество фактов, доказывающих его трусость, лживость и пустое позерство. Зная об этом, он при каждом удобном случае рассказывает о своих мечтах меня расстрелять или хотя бы посадить", - заявил Турчинов.

В интервью Дмитрию Гордону Гриценко, отвечая на вопрос, почему он не принял участия в АТО, заявил, что его воинская специальность якобы не была востребована в Донбассе, но сына своего он "не прятал, так, как это сделали Порошенко, Луценко, Пашинский или Турчинов".

Луценко напомнил, что его сын служил в АТО и дал Гриценко 24 часа на принесение извинений.

Жена генпрокурора, народный депутат Ирина Луценко заявила, что подаст в суд на Гриценко.