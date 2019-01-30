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30.01.2019, 18:57

Ирина Луценко заявила, что подаст на Гриценко в суд

Ирина Луценко заявила, что подаст на Гриценко в суд - Фото
Ирина Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Она заявила, что их с Юрием Луценко сын служил в зоне АТО, а "Гриценко уничтожил систему военного питания, чтобы отдать заработки бизнесменам"

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Жена генпрокурора, народный депутат Ирина Луценко заявила, что подаст в суд на кандидата в президенты Анатолия Гриценко за высказывание о ее сыне. Об этом Ирина Луценко написала в Facebook.

Она заявила, что их с Юрием Луценко сын служил в зоне АТО, а "Гриценко уничтожил систему военного питания, чтобы отдать заработки бизнесменам".

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"От имени всех матерей наших защитников Родины подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии. Хотя так заставлю этого лжеца помочь Вооруженным Силам Украины", - написала Луценко.

В интервью Дмитрию Гордону Гриценко, отвечая на вопрос, почему он не принял участия в АТО, заявил, что его воинская специальность якобы не была востребована в Донбассе, но сына своего он "не прятал, так, как это сделали Порошенко, Луценко, Пашинский или Турчинов".

Луценко напомнил, что его сын служил в АТО и дал Гриценко 24 часа на принесение извинений.

Гриценко, в свою очередь, заявил, что не намерен извиняться, назвав генпрокурора "патологически лживым по жизни".

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Теги: АТО, кандидат, анатолий гриценко, ирина луценко, служба
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