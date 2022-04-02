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Турция предлагает помощь в эвакуации гражданских из Мариуполя морским путем

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 17:30
Турция предлагает помощь в эвакуации гражданских из Мариуполя морским путем - Фото
Мариуполь (Фото - полк Азов)

Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя морским путем, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. О этом сообщает Anadolu

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Турция готова координировать гуманитарную операцию со структурами России и Украины, сказал министр.

Предложение Турции уже было доведено до сведения военного атташе РФ. Инициатива также передана в Москву через военного атташе Турции.

"Мы также координируем усилия с властями Украины по линии военного атташе в этой стране", – сказал Акар.

Министр также сообщил об активных контактах с РФ и Украиной и по вопросу безопасного выхода турецких судов из украинских портов. Он также отметил, что в Черном море сейчас нет угрозы для судоходства от плавучих мин.

Сергей Бережной
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Турция мариуполь Хулуси Акар
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