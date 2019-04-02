Дональд Туск и Петр Порошенко (фото - LIGA.net)

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с главой Европейского совета Дональдом Туском. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов. "Он отметил соблюдение демократических стандартов во время выборов и назвал это важным достижением главы государства", - сказали в пресс-службе.

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Туск и Порошенко также обсудили вопросы двусторонней повестки дня в контексте проведенного накануне мини-саммита Украина - ЕС в Брюсселе 20 марта.

Была достигнута договоренность о следующих контактах на высшем уровне.

Центральная избирательная комиссия обработала 99,15% протоколов. По состоянию на 14:10 2 апреля - такие промежуточные результаты первого тура выборов президента Украины: шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,22% голосов; действующий президент Петр Порошенко идет вторым - 15,92%; лидер Батькивщины Юлия Тимошенко третья - 13,39%.

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