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02.04.2019, 15:27

Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур

Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур - Фото
Дональд Туск и Петр Порошенко (фото - LIGA.net)

Глава Европейского совета отметил соблюдение демократических стандартов во время выборов

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Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с главой Европейского совета Дональдом Туском. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов. "Он отметил соблюдение демократических стандартов во время выборов и назвал это важным достижением главы государства", - сказали в пресс-службе.

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Туск и Порошенко также обсудили вопросы двусторонней повестки дня в контексте проведенного накануне мини-саммита Украина - ЕС в Брюсселе 20 марта.

Была достигнута договоренность о следующих контактах на высшем уровне.

Центральная избирательная комиссия обработала 99,15% протоколов. По состоянию на 14:10 2 апреля - такие промежуточные результаты первого тура выборов президента Украины:  шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,22% голосов; действующий президент Петр Порошенко идет вторым - 15,92%; лидер Батькивщины Юлия Тимошенко третья - 13,39%. 

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

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Теги: петр порошенко., дональд туск, выборы-2019
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