Туск по-украински в Раде: Кто продает Украину, тот продает Европу

Выступление Дональда Туска (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что украинцы выстояли в самый сложный период своей современной истории, причем стране удается совмещать отпор агрессии с реформированием государства и восстановлением экономики. Об этом он сказал сегодня, выступая в Раде на украинском языке, передает корреспондент LIGA.net.

"Вы остаетесь гордыми и не сломленными, вопреки намерениям агрессивного соседа, вопреки равнодушию и лицемерию многих игроков мировой политической сцены. Вы выстояли, хотя ваши партнеры не всегда помогают вам так как следовало бы. Когда нужно - герои, когда нужно - прагматики, которые твердо стоят на ногах. Так сегодня видит вас мир", - уточнил Туск.

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Он также поблагодарил Украину за европейскость: "Я часто повторяю своим коллегам в Брюсселе, не учите украинцев быть Европой, учитесь у них тому, что такое Европа".

Туск заявил, что только тот, кто солидарен с Украиной имеет право называться европейцем: "Кто готов продать Украину, продает будущее Европы. Часто те политики которые ставят под сомнение евроинтеграцию, ставят под сомнение и целостность Украины. Скажи мне, что ты думаешь об Украине, и я буду знать, что ты думаешь о Европе".

Глава Евросовета перефразировал и продолжил слова Иоанна Павла ІІ о том, что "без независимой Польши нет справедливой Европы".

"Нет справедливой Европы без независимой Украины. Нет защищенной Европы без защищенной Украины. Проще говоря, нет Европы без Украины", - убежден Туск.

19 февраля Туск дал украинцам пять советов накануне президентских выборов.