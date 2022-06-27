"Тут ужас. Обвалилась крыша 5000 метров". Геращенко из Кременчуга: видео
27.06.2022, 20:52
Уничтоженный российской ракетой ТЦ в Кременчуге (фото – Дмитрий Лунин, Telegram)
Советник главы МВД Антон Геращенко, который находится на месте российского ракетного удара по торговому центру Амстор в Кременчуге, сообщает, что рухнула крыша ТЦ. Спасатели пытаются достать из-под завалов людей.
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К разбору завалов подключились территориальная оборона и добровольцы.
- 27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находились более 1000 посетителей. По последним данным, погибли 10 человек, еще 40 получили ранения.
- Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области.
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