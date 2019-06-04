"Твой голос меняет все". У Вакарчука показали автобус для тура

Фото: facebook.com/GolosZmin

Пресс-служба партии Голос музыканта Святослава Вакарчука показала фото автобуса, на котором члены партии вместе с волонтерами поедут в тур по Украине.

"Стартуем 7 июня из Киева. Винница 9 июня, Хмельницкий 11 июня, Черновцы 12 июня, Ивано-Франковск 14 июня", - сказано в сообщении.

На сайте партии также разместили объявление о наборе волонтеров для поездки.

В целом планируется посетить 300 городов. "В Туре Перемен мы будем призывать молодежь к общественной активности и агитировать за партию "Голос", - сказано в сообщении.

Как ранее сегодня сообщалось, партия Голос будет поддерживать реформы предлагаемые президентом Владимиром Зеленским после выборов в Раду, которые состоятся 21 июля.

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