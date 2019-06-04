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04.06.2019, 06:32

Вакарчук заявил, что будет помогать Зеленскому

Вакарчук заявил, что будет помогать Зеленскому - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Голоса не назвал политсилы, с которыми готов сотрудничать после выборов в Раду

Партия Голос будет поддерживать реформы предлагаемые президентом Владимиром Зеленским после выборов в Раду, которые состоятся 21 июля. Об этом лидер политсилы Святослав Вакарчук заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

"Мы будем помогать президенту в тех реформах, в которых считаем, что он поступает правильно, и даже усиливать. Я бы сказал, стараться еще более радикальные реформы предлагать. Там, где он будет поступать не так, как мы считаем, мы будем оппонировать ему, или заставлять его выполнить свои обещания", - заявил Вакарчук.

Он сказал, что все решения президента нужно "контролировать, усиливать и помогать там, где нужно".

"Относительно коалиции - давайте придем в парламент и тогда будем об этом думать", - добавил он.

15 мая Вакарчук заявил, что намерен участвовать со своей партией Голос в выборах в парламент и изменить старую политику. Музыку лидер группы "Океан Эльзы" бросать не планирует.

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Теги: Владимир Зеленский, голос, Святослав Вакарчук
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