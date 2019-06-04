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04.06.2019, 07:16

Вакарчук знает, что делать Украине, если РФ не прекратит агрессию

Вакарчук знает, что делать Украине, если РФ не прекратит агрессию - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Правда состоит в том, что ключ от мира находится не у кого-то из политиков, чиновников или других людей в Украине, заявил лидер Голоса, - он в Кремле

Тот политик, который говорит, что знает, "как закончить войну за один день" - либо лжец, либо говорит так, чтобы получить симпатии электората. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил лидер партии Голос Святослав Вакарчук.

"Они (власти РФ, - ред.) за один день могут своим решением деоккупировать нашу территорию, дать контроль над границей, если только они захотят", - сказал Вакарчук.

Однако, поскольку такой политической воли в Кремле нет, то все, что остается делать Украине - "это становиться сильнее каждый день", полагает лидер Голоса.

Вакарчук также считает, что нынешняя украинская политика по РФ полна "двойных стандартов".

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Теги: выборы, война в донбассе, Святослав Вакарчук
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