Twitter верифицировал еще два аккаунта российских оккупантов в Крыму

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Социальная сеть Twitter верифицировала два аккаунта российских оккупантов в Крыму.

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Синие галочки, которые означают, что аккаунт является официальным, появились на аккаунтах, которые российские оккупанты называют как "МВД Крым" и "Управление МВД России по г. Севастополю".

LIGA.net обратилась в пресс-службу МИД, однако там пока не смогли предоставить реакцию ведомства на событие. LIGA.net направила в ведомство письменный запрос.

ДОПОЛНЕНО В 16:25. В ответ на запрос LIGA.net ситуацию с верификацией аккаунтов прокомментировала замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

Она отметила, что им известно, что некоторые "представительства" российских органов власти в Крыму получили в Twitter статус "верифицированных" – в частности, речь идет о так называемых офисах МИД и МВД.

"Мы видим, что это – проблема, требующая системного решения. Над этим сейчас работают украинские дипломаты в Вашингтоне, Сан-Франциско и других городах мира", – подчеркнула Джапарова.

Замглавы министерства напомнила, что в резолюциях Генассамблеи ООН Росиия была признана государством-оккупантом на Крымском полуострове, а также, что отдельные положения резолюций четко призывают воздерживаться от действий, которые могут привести к признанию попытки аннексии Крыма.

"Соответственно, ни одно представительское учреждение России во временно оккупированных Крыму и Севастополе не может считаться законным. Мы требуем блокировки фейковых аккаунтов", – заявила Дажапарова.

8 февраля Twitter верифицировал аккаунт, который оккупанты называют "представительством" МИД России в Крыму.

Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова назвала верификацию недопустимой и призвала немедленно заблокировать аккаунт.

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Марк Сировой

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