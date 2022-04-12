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"Ты в списках". Мэру Ирпеня продолжают угрожать с российского номера – скриншот

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 09:35
Александр Маркушин (скриншот видео)

Мэру города-героя Ирпеня Киевской области Александру Маркушину продолжают поступать угрозы с российского номера. Об этом он сообщил в Telegram.

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"С российского номера мне снова поступили угрозы и предложения о сотрудничестве. И, конечно, в очередной раз враг получил категорический отказ", – написал Маркушин.

Он также опубликовал скриншот переписки с неизвестным российским абонентом, который требует от мэра Ирпеня сотрудничества, если тот хочет сохранить свою жизнь. "Подумай хорошо! Ты в списках", – говорится в угрозе.

По мнению Маркушина, после неудачи армии РФ под Киевом такие запугивания свидетельствуют об агонии врага и осознании им близкого поражения.

"Ты в списках". Мэру Ирпеня продолжают угрожать с российского номера – скриншот

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Марк Сировой
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киевская область угрозы ирпень Александр Маркушин
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