Тяжелые бои за Бахмут не прекращаются – сводка Генштаба

За сутки произошло 39 боевых столкновений на восточных участках фронта. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток враг наступательных действий не проводил.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия. Не прекращаются тяжелые бои за Бахмут. Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Новокалинова, Авдеевки, Северного, успеха не имел.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны "и еще одну важную цель противника".

Ранее сегодня в Минобороны опровергли заявление российского террориста Евгения Пригожина о том, что оккупанты якобы полностью захватили Бахмут. Ситуация критическая, но украинские защитники все еще держат оборону в районе Самолет, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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