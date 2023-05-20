Тяжелые бои за Бахмут не прекращаются – сводка Генштаба
За сутки произошло 39 боевых столкновений на восточных участках фронта. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток враг наступательных действий не проводил.
На Бахмутском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия. Не прекращаются тяжелые бои за Бахмут. Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Новокалинова, Авдеевки, Северного, успеха не имел.
На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.
На Шахтерском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны "и еще одну важную цель противника".
- Ранее сегодня в Минобороны опровергли заявление российского террориста Евгения Пригожина о том, что оккупанты якобы полностью захватили Бахмут. Ситуация критическая, но украинские защитники все еще держат оборону в районе Самолет, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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