Важкі бої за Бахмут не припиняються — зведення Генштабу

Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень на східних ділянках фронту. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом доби ворог наступальних дій не проводив.

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії. Не припиняються важкі бої за Бахмут. Також протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білої Гори.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, чотири артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони "та ще одну важливу ціль противника".

Раніше сьогодні у Міноборони заперечили заяву російського терориста Євгена Пригожина про те, що окупанти нібито повністю захопили Бахмут. Ситуація критична, але українські захисники все ще тримають оборону в районі Літак, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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