"Тысячу Зеленского" можно будет донатить на ВСУ через благотворительные фонды и волонтеров

Эти средства можно будет "превратить" в дроны и средства РЭБ для защитников, отметила глава Минэкономики Свириденко

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Поддержку можно будет задонатить на войско через благотворительные фонды и волонтерские организации, сообщила вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с крупнейшими такими объединениями.

Она отметила, что Украина имеет два больших направления финансирования: первое – оборонная сфера, в том числе зарплаты защитникам, финансируемым на средства внутренних ресурсов страны, в том числе налогов; второе – социальные выплаты и все остальные бюджетные расходы.

"Сектор обороны и зарплаты военных – это основной приоритет для финансирования. Благодаря зимней программе есть Поддержка, каждый, кто получит 1000 грн от государства – сможет поддержать этими средствами армию через благотворительные фонды и волонтерские организации", – отметила Свириденко.

После зачисления 1000 грн на карточку "Национальный кэшбек" эти средства можно будет "превратить" в дроны и средства радиоэлектронной борьбы для военных, добавила чиновник.

Она отметила, что решение тратить поддержку на армию является "чрезвычайно важным", поскольку сейчас уровень донатов стал ниже, по сравнению с началом полномасштабного вторжения РФ.

"Я вижу правильную коммуникацию от военной среды – если ты не знаешь как потратить тысячу, или она тебе не нужна – открой карточку "Национальный кэшбек" и задон на ВСУ. Фонд "Вернись живым" уже активно призывает к тому, чтобы Национальный кэшбек стал национальным донатом", – рассказала министерша.

Ранее в Минэкономики объясняли, что на программу направят средства партнеров, которые нельзя тратить на войну . Также отмечалось, что эти деньги перенаправят из программ ведомства и других министерств, в которых выделенные средства не успевают освоить до конца года.

Президент Зеленский 25 октября пообещал раздать каждому украинцу по тысяче гривен для того, чтобы поддержать население в зимний период. К новой программе "Поддержка", по прогнозам правительства, присоединится не более 15 млн человек. Таким образом, для выплат понадобится не более 15 млрд грн. Те, кто сейчас живет за границей как беженцы, не смогут получить деньги.

Для получения денег нужно иметь карточку "Национального кэшбека". Если ее не будет, то иначе деньги получить не удастся.

Выплаты стартуют с 1 декабря, получить 1000 грн можно будет до конца февраля 2025 года.