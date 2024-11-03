"Тисячу Зеленського" можна буде задонатити на ЗСУ через благодійні фонди та волонтерів

Ці кошти можна буде "перетворити" на дрони та засоби РЕБ для захисників, зазначила голова Мінекономіки Свириденко

Ілюстративне фото: Depositphotos

Зимову єПідтримку можна буде задонатити на військо через благодійні фонди та волонтерські організації, повідомила віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з найбільшими такими об'єднаннями.

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Вона зазначила, що Україна має два великих напрямки фінансування: перше – оборонна сфера, зокрема зарплати захисникам, які фінансуються коштом внутрішніх ресурсів країни, зокрема податків; друге – соціальні виплати та всі інші бюджетні видатки.

"Сектор оборони та зарплати військових — це основний пріоритет для фінансування. Завдяки зимовій програмі єПідтримка, кожен, хто отримає 1000 грн від держави — зможе підтримати цими коштами армію через благодійні фонди та волонтерські організації", – зазначила Свириденко.

Після зарахування 1000 грн на картку "Національний кешбек" ці кошти можна буде "перетворити" на дрони та засоби радіоелектронної боротьби для військових, додала посадовиця.

Вона зауважила, що рішення витрачати єПідтримку на армію є "надзвичайно важливим", оскільки наразі рівень донатів став нижчим, порівняно з початком повномасштабного вторгнення РФ.

"Я бачу правильну комунікацію від військового середовища — якщо ти не знаєш як витратити тисячу, або вона тобі не потрібна — відкрий картку "Національний кешбек" та задонать на ЗСУ. Фонд "Повернись живим" вже активно закликає до того, щоб Національний кешбек став національним донатом", – розповіла міністерка.

Раніше у Мінекономіки пояснювали, що на програму спрямують кошти партнерів, які не можна витрачати на війну. Також зазначалося, що ці гроші переспрямують з тих програм відомства та інших міністерств, в яких виділені кошти не встигають освоїти до кінця року.

Президент Зеленський 25 жовтня пообіцяв роздати кожному українцю по тисячі гривень для того, аби підтримати населення в зимовий період. До нової програми "єПідтримка", за прогнозами уряду, приєднається не більше 15 млн осіб. Таким чином, для виплат знадобиться не більше ніж 15 млрд грн. Ті, хто зараз живе за кордоном як біженці, не матимуть можливості отримати гроші.

Для отримання грошей потрібно мати картку "Національного кешбеку". Якщо її не буде, то в інший спосіб гроші отримати не вдасться.

Виплати стартують з 1 грудня, отримати 1000 грн можна буде до кінця лютого 2025 року.