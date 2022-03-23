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У армии РФ проблемы с топливом и теплыми вещами. Некоторые солдаты обморожены – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 04:46
У армии РФ проблемы с топливом и теплыми вещами. Некоторые солдаты обморожены – Пентагон - Фото
Пленные солдаты армии РФ (скриншот видео)

У армии России – проблемы с обеспечением и логистикой в Украине, в частности с топливом, едой и теплой одеждой. Об этом заявил на брифинге неназванный чиновник Пентагона, передает пресс-служба американского ведомства.

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По его словам, россияне имеют проблемы с топливом даже в море, они обеспокоены своими возможностями по заправке кораблей.

Он отметил, что Пентагон обнаружил: в дополнение к проблемам с обеспечением топливом и едой некоторые признаки указывают на случаи обморожения российских солдат из-за отсутствия теплых вещей.

"Мы обнаружили признаки того, что некоторые войска действительно пострадали и были выведены из сражений из-за обморожения", – сказал американский чиновник.

Представитель Пентагона выделил две причины такой ситуации с логистикой в российской армии. Первая – хорошая работа украинских войск, которые срывают усилия врага по пополнению запаса. Вторая – отсутствие должного планирования по вопросам логистики и снабжения.

Чиновник также отметил, что усугубляют ситуацию для армии РФ проблемы с командованием и контролем, ведь без связи трудно обеспечить необходимую логистику и поддержку.

Марк Сировой
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