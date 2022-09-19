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У армии России – минус 170 военных и четыре артсистемы: сводка потерь оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 09:42
У армии России – минус 170 военных и четыре артсистемы: сводка потерь оккупантов - Фото
Уничтоженный танк армии России (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные за сутки уничтожили 170 российских военных, два танка и четыре артиллерийских системы. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля по 19 сентября армия России потеряла на войне в Украине:

личного состава ‒ около 54 650 (+170) человек ликвидировано,

танков ‒ 2212 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 4720 (+2),

артиллерийских систем – 1313 (+4),

РСЗО – 312 (0),

средств ПВО ‒ 168 (0),

самолетов – 251 (0),

вертолетов – 217 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2),

крылатых ракет ‒ 238 (0),

кораблей/катеров ‒ 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3581 (+3),

спецтехники ‒ 125 (+3).

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Марко Сировой
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ВСУ танки убитые артиллерия потери армия рф генштаб войска россии
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