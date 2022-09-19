У армии России – минус 170 военных и четыре артсистемы: сводка потерь оккупантов
19.09.2022, 09:42
Уничтоженный танк армии России (фото - Генштаб ВСУ)
Украинские военные за сутки уничтожили 170 российских военных, два танка и четыре артиллерийских системы. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля по 19 сентября армия России потеряла на войне в Украине:
личного состава ‒ около 54 650 (+170) человек ликвидировано,
танков ‒ 2212 (+2),
боевых бронированных машин ‒ 4720 (+2),
артиллерийских систем – 1313 (+4),
РСЗО – 312 (0),
средств ПВО ‒ 168 (0),
самолетов – 251 (0),
вертолетов – 217 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2),
крылатых ракет ‒ 238 (0),
кораблей/катеров ‒ 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 3581 (+3),
спецтехники ‒ 125 (+3).
- На фоне потерь армия России тащит в Украину 400 заключенных из Тамбова, сообщал Генштаб ВСУ.
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