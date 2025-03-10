У берегов Англии столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно, вспыхнул пожар – фото

По данным журналистов, инцидент произошел с участием заякорившегося американского танкера MV Stena Immaculate

Северное море (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

У берегов Англии в Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно, британская береговая охрана проводит спасательную операцию. Об этом сообщает The Guardian.

К месту инцидента в Северном море было направлено несколько спасательных шлюпок, а также вертолет береговой охраны.

Также в помощь прибыли суда с противопожарным оборудованием. По неофициальной информации, после столкновения нефтяной танкер вспыхнул. Впоследствии появилось подтверждающее это фото.

"Королевская береговая охрана сейчас координирует действия по сообщению о столкновении танкера с грузовым судном у побережья Восточного Йоркшира", – заявил представитель Береговой охраны Великобритании.

По данным журналистов, инцидент произошел с участием заякорившегося американского танкера MV Stena Immaculate. Официально об этом не сообщалось.

🔴 A US-registered oil tanker, Stena Immaculate, и Portuguese-flagged container ship named Solong collided в North Sea, Coastguard said



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В конце декабря 2024 года российское сухогруз Ursa Major затонуло в Средиземном море у берегов Испании после того, как в его машинном отделении произошел взрыв. Судно снабжало грузы для войск РФ в Сирии.

В течение февраля 2025-го три танкера в Средиземном море получили повреждения в результате взрывов.