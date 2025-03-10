У берегов Англии столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно, вспыхнул пожар – фото
У берегов Англии в Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно, британская береговая охрана проводит спасательную операцию. Об этом сообщает The Guardian.
К месту инцидента в Северном море было направлено несколько спасательных шлюпок, а также вертолет береговой охраны.
Также в помощь прибыли суда с противопожарным оборудованием. По неофициальной информации, после столкновения нефтяной танкер вспыхнул. Впоследствии появилось подтверждающее это фото.
"Королевская береговая охрана сейчас координирует действия по сообщению о столкновении танкера с грузовым судном у побережья Восточного Йоркшира", – заявил представитель Береговой охраны Великобритании.
По данным журналистов, инцидент произошел с участием заякорившегося американского танкера MV Stena Immaculate. Официально об этом не сообщалось.
🔴 A US-registered oil tanker, Stena Immaculate, и Portuguese-flagged container ship named Solong collided в North Sea, Coastguard said— The Telegraph (@Telegraph) 10 марта 2025
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