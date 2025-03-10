Біля берегів Англії зіткнулися нафтовий танкер та вантажне судно, спалахнула пожежа – фото
Північне море (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

Біля берегів Англії у Північному морі зіткнулися нафтовий танкер та вантажне судно, британська берегова охорона проводить рятувальну операцію. Про це повідомляє The Guardian.

До місця інциденту в Північному морі було скеровано кілька рятувальних шлюпок, а також вертоліт берегової охорони.

Також на допомогу прибули судна з протипожежним обладнанням. За неофіційною інформацією, після зіткнення нафтовий танкер спалахнув. Згодом з'явилося фото, що підтверджує це.

"Королівська берегова охорона наразі координує дії щодо повідомлення про зіткнення танкера з вантажним судном поблизу узбережжя Східного Йоркширу", – заявив представник Берегової охорони Великої Британії.

За даними журналістів, інцидент стався за участю американського танкера MV Stena Immaculate, який заякорився. Офіційно про це не повідомлялося.

Читайте також
Yle виявило місце реєстрації фірми-власника Eagle S та інших танкерів тіньового флоту РФ
корабельаваріяВелика Британіятанкерзіткненняпівнічне море