Біля берегів Англії зіткнулися нафтовий танкер та вантажне судно, спалахнула пожежа – фото

Біля берегів Англії у Північному морі зіткнулися нафтовий танкер та вантажне судно, британська берегова охорона проводить рятувальну операцію. Про це повідомляє The Guardian.

До місця інциденту в Північному морі було скеровано кілька рятувальних шлюпок, а також вертоліт берегової охорони.

Також на допомогу прибули судна з протипожежним обладнанням. За неофіційною інформацією, після зіткнення нафтовий танкер спалахнув. Згодом з'явилося фото, що підтверджує це.

"Королівська берегова охорона наразі координує дії щодо повідомлення про зіткнення танкера з вантажним судном поблизу узбережжя Східного Йоркширу", – заявив представник Берегової охорони Великої Британії.

За даними журналістів, інцидент стався за участю американського танкера MV Stena Immaculate, який заякорився. Офіційно про це не повідомлялося.

🔴 A US-registered oil tanker, the Stena Immaculate, and a Portuguese-flagged container ship named Solong collided in the North Sea, the Coastguard said



Follow the latest updates ⬇️https://t.co/zvLq6KV1Ky pic.twitter.com/RDbbQRyhQp