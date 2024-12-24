У Середземному морі після вибуху затонув російський суховантаж "Урса Майор"

Судно затонуло в міжнародних водах між іспанським містом Агіллас і алжирським містом Оран

Cуховантаж "Урса Майор" (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Радіограма іспанської рятувальної служби повідомила, що російський суховантаж "Урса Майор", який вийшов із Санкт-Петербурга 11 грудня, затонув у західній частині Середземного моря. За інформацією видання La Verdad, 14 членів екіпажу врятували та доставили до порту Картахени, ще двох моряків вважають зниклими безвісти.

"Суховантаж "Урса Майор" затонув у координатах 36-27.50N 000-53.44W о 23:22:30 UTC. Можлива наявність уламків поблизу, усім суднам у цьому районі уважно спостерігати, тримати дистанцію і повідомляти про будь-які спостереження в координаційний рятувальний центр Картахени", – йдеться у радіограмі.

La Verdad уточнює, що 14 моряків були врятовані службою порятунку та доставлені до порту. Судно затонуло в міжнародних водах між іспанським містом Агіллас і алжирським містом Оран.

За словами джерел видання, о 12:30 на борту стався вибух, що спричинив крен судна. Район аварії був позначений як небезпечний для судноплавства до прибуття російського військового корабля, який мав узяти на себе проведення рятувальної операції.

Аналітик Олівер Александер написав, що корабель перевозив два мобільні крани Liebherr 420 для порту у Владивостоці і два 45-тонних люки для будівництва нового атомного криголама проєкту 10510.

У травні 2022 року США запровадили санкції проти компанії "Урса Майор", яка бере участь у перевезенні військової техніки для російських військ у Сирії. Судно належить підсанкційній російській судноплавній компанії ТОВ "СК-Південь", яка є дочірньою компанією також підсанкційного російського ТОВ "Оборонлогістика".

15 грудня 2024 року російські пропагандисти повідомили, що танкер "Волгонефть 212" країни-агресора зазнає лиха за вісім кілометрів від берега біля Керченської протоки.

Згодом окупанти заявили, що почав тонути інший танкер – "Волгонефть 239" (деталі та відео тут). Згодом з'явилося відео, як через шторм тоне плавучий кран біля берегів тимчасово окупованої Ялти.

17 грудня стало відомо, що затонув ще один танкер "Волгонефть".

23 грудня ГУР повідомило, що російське вантажне судно "Sparta", яке було відправлене для транспортування озброєння та техніки із Сирії, зламалося під час руху – у головному двигуні вийшла з ладу паливна трубка.