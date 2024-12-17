Аварія російських танкерів: узбережжя забруднене нафтою, третє судно тоне в Чорному морі

Сьогодні, 17 грудня, третій танкер, завантажений мазутом, подав сигнал лиха біля порту "Кавказ" у Чорному морі

Танкер Волгонефть 109 (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Внаслідок аварії двох російських танкерів "Волгонефть" поблизу Керченської протоки 15 грудня на узбережжі Краснодарського краю РФ виявили плями нафтопродуктів. Тим часом російські пропагандисти повідомляють, що третій танкер 17 грудня подав сигнал лиха поблизу порту "Кавказ" у Чорному морі.

За даними пропаганди РФ, після аварії танкерів нафтова пляма вже охопила близько 35 кілометрів узбережжя поблизу Анапи.

Місцеві мешканці повідомляють, що забруднення дійшло до міста. Опубліковані відео показують, як на березі знаходять птахів, вкритих мазутом, які не можуть злетіти, а також собак, постраждалих від забруднення.

Сьогодні, 17 грудня, третій танкер, завантажений мазутом, подав сигнал лиха біля порту "Кавказ" у Чорному морі, повідомили пропагандистам видання Інтерфакс в екстрених службах. За словами співрозмовника росіян, це сталося через тріщину на борту судна.

15 грудня 2024 року російські пропагандисти повідомили, що танкер "Волгонефть 212" країни-агресора зазнає лиха за вісім кілометрів від берега біля Керченської протоки. Згодом окупанти заявили, що почав тонути інший танкер – "Волгонефть 239" (деталі та відео тут).

Згодом з'явилося відео, як через шторм тоне плавучий кран у берегів тимчасово окупованої Ялти.