Аварія танкерів РФ біля окупованого Криму призводить до нової екологічної катастрофи – Greenpeace

Водночас в організації визнали, що російські чиновники навряд вживатимуть заходів для зменшення впливу аварії на довкілля

Російський танкер "Волгонефть 212" (Фото: ресурс окупантів)

У води Керченської протоки виливаються 4300 тонн мазуту та, ймовірно, інших нафтопродуктів через аварії двох танкерів окупантів. Російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи, заявили в організації Greenpeace Україна.

В організації зауважили, що обидва танкери прямували з вантажем палива для флоту загарбників, а система визначення місцезнаходження на суднах була вимкнена уже 12 днів.

"Будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки. Розлив швидше за все буде визначений переважаючим вітром і течіями, які зараз рухаються на північний схід, і за нинішніх погодних умов його буде надзвичайно важко локалізувати", – заявив доктор Пол Джонстон, керівник дослідницьких лабораторій Greenpeace на базі Університету Ексетера у Великій Британії. За його словами, якщо забруднення винесе на берег, то це призведе до засмічення берегової лінії, котру буде "надзвичайно важко очистити". Читайте також У Чорному морі загинуло близько 1000 дельфінів. Причина — війна та її наслідки Джонсон зазначив, що вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти: зазвичай, важкі залишкові нафтопродукти як мазут спричиняють більш помітний вплив, у тому числі й на морську фауну. "З огляду на можливість такого значного впливу на довкілля основна увага має бути зосереджена на тому, щоб спробувати мінімізувати подальший розлив. Якщо кораблі затонуть, то існує ймовірність довготривалого виливу нафти і нафтопродуктів", – додав фахівець. У Greenpeace нагадали, що раніше цей регіон уже страждав від суворих погодних умов, котрі призвели до витоку 1200 тонн мазуту з російського танкера у 2007 році біля острову Тузла, що призвело до "серйозної шкоди, яка спостерігалася навіть за рік після аварії". Водночас в організації визнали, що російські чиновники навряд вживатимуть заходів для зменшення впливу аварії на довкілля.

Зараз Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України не реагувало на цю подію.

Напередодні російські пропагандисти повідомили, що танкер "Волгонефть 212" країни-агресора зазнає лиха за вісім кілометрів від берега біля Керченської протоки. Згодом окупанти заявили, що почав тонути інший танкер – "Волгонефть 239" (деталі та відео тут).

Згодом з'явилося відео, як через шторм тоне плавучий кран у берегів тимчасово окупованої Ялти.