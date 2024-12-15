Авария танкеров оккупантов возле Крыма приводит к экологической катастрофе – Greenpeace

В то же время в организации признали, что российские чиновники вряд ли будут принимать меры для уменьшения влияния аварии на окружающую среду

Российский танкер "Волгонефть 212" (Фото: ресурс окупантов)

В воды Керченского пролива выливаются 4300 тонн мазута и, вероятно, других нефтепродуктов из-за аварий двух танкеров окупантов. Российская милитаризация Черного и Азовского морей приводит к новой экологической катастрофе, заявили в организации Greenpeace Украина.

В организации отметили, что оба танкера следовали с грузом топлива для флота захватчиков, а система определения местоположения на судах была выключена уже 12 дней.

"Любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может иметь серьезные последствия. Разлив, скорее всего, будет определен преобладающим ветром и течениями, которые сейчас движутся на северо-восток, и в нынешних погодных условиях его будет чрезвычайно трудно локализовать", – заявил доктор Пол Джонстон, руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace на базе Университета Эксетера в Великобритании. По его словам, если загрязнение вынесет на берег, это приведет к засорению береговой линии, которую будет "чрезвычайно трудно очистить". Читайте также В Черном море погибли около 1000 дельфинов. Причина – война и ее последствия Джонсон отметил, что влияние на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти: обычно тяжелые остаточные нефтепродукты как мазут оказывают более заметное влияние, в том числе и на морскую фауну. "Учитывая возможность столь значительного влияния на окружающую среду, основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы попытаться минимизировать дальнейший разлив. Если корабли затонут, то существует вероятность длительного излияния нефти и нефтепродуктов", – добавил специалист. В Greenpeace напомнили, что ранее этот регион уже страдал от суровых погодных условий, которые привели к утечке 1200 тонн мазута из российского танкера в 2007 году у острова Тузла, что привело к "серьезному ущербу, который наблюдался даже через год после аварии". В то же время в организации признали, что российские чиновники вряд ли будут принимать меры по уменьшению влияния аварии на окружающую среду.

Сейчас Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины не реагировало на это событие.

Накануне российские пропагандисты сообщили, что танкер "Волгонефть 212" страны-агрессора терпит беду в восьми километрах от берега у Керченского пролива. Впоследствии оккупанты заявили, что начал тонуть другой танкер – "Волгонефть 239" (детали и видео здесь).

Вскоре появилось видео, как из-за шторма тонет плавучий кран у берегов временно оккупированной Ялты.