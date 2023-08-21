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В Черном море погибло около 1000 дельфинов. Причина — война и ее последствия

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 12:37
В Черном море погибло около 1000 дельфинов. Причина — война и ее последствия - Фото
Черное море (Фото: скриншот с видео)

В Черном море из-за войны России против Украины погибло около 1000 дельфинов. Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Глава ведомства Руслан Стрелец заявил, что речь идет не только об украинском побережье, но и о Болгарии и Турции.

По его словам, сколько таких погибших дельфинов дрейфует в море, неизвестно. 

Он отметил, что разрушение Каховской гидроэлектростанции россиянами стало одним из наиболее масштабных ударов по экологии Украины — в Черное море и дельту Днепра попало около 15 млрд кубометров пресной воды, это нарушило их экосистемы и привело к значительному опреснению моря. 

Также корабли оккупантов постоянно используют акустические сигналы гидролокатора в Черном море, что может мешать ориентации дельфинов. 

Кроме этого, морские мины, ракетные пуски, утечки горючего и взрывы создают препятствия и смертельную опасность для млекопитающих. 
  • 6 июня 2023 года российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС, из-за чего были затоплены десятки населенных пунктов, часть из них расположена на временно оккупированной территории.
  • Обмеление произошло и рядом с Днепровской ГЭС в Запорожье: фото последствий.
  • Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, разрушены 11 пролетов плотины.

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Дмитрий Гриниченко
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