В Черном море погибло около 1000 дельфинов. Причина — война и ее последствия
В Черном море из-за войны России против Украины погибло около 1000 дельфинов. Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Глава ведомства Руслан Стрелец заявил, что речь идет не только об украинском побережье, но и о Болгарии и Турции.
По его словам, сколько таких погибших дельфинов дрейфует в море, неизвестно.
Он отметил, что разрушение Каховской гидроэлектростанции россиянами стало одним из наиболее масштабных ударов по экологии Украины — в Черное море и дельту Днепра попало около 15 млрд кубометров пресной воды, это нарушило их экосистемы и привело к значительному опреснению моря.
Также корабли оккупантов постоянно используют акустические сигналы гидролокатора в Черном море, что может мешать ориентации дельфинов.
- 6 июня 2023 года российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС, из-за чего были затоплены десятки населенных пунктов, часть из них расположена на временно оккупированной территории.
- Обмеление произошло и рядом с Днепровской ГЭС в Запорожье: фото последствий.
- Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, разрушены 11 пролетов плотины.
Читайте также: Голая Пристань под Херсоном до сих пор затоплена. Видео из оккупированного города и карта
Комментарии