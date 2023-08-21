В Черном море погибло около 1000 дельфинов. Причина — война и ее последствия

В Черном море из-за войны России против Украины погибло около 1000 дельфинов. Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава ведомства Руслан Стрелец заявил, что речь идет не только об украинском побережье, но и о Болгарии и Турции.

По его словам, сколько таких погибших дельфинов дрейфует в море, неизвестно.

Он отметил, что разрушение Каховской гидроэлектростанции россиянами стало одним из наиболее масштабных ударов по экологии Украины — в Черное море и дельту Днепра попало около 15 млрд кубометров пресной воды, это нарушило их экосистемы и привело к значительному опреснению моря.

Также корабли оккупантов постоянно используют акустические сигналы гидролокатора в Черном море, что может мешать ориентации дельфинов.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.