Клименко: Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, разрушены 11 пролетов плотины

Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, разрушены 11 пролетов плотины. Об этом заявил министр внутренних дел Игор Клименко во время встречи с представителями иностранных дипломатических учреждений по построению системы реализации Формулы мира, передает МВД.

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По словам министра, в результате российского теракта разрушены 11 пролетов верхней части плотины из 28-ми.

Клименко сообщил, что из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн масла, в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов.

По меньшей мере 34 человека погибли, еще 28 получили ранения. Без вести пропавшими считаются 39 человек.

По данным МВД, из подтопленных районов вывезли почти 4000 человек и сотни домашних животных.

Во время спасательной операции и эвакуации российские оккупанты неоднократно открывали огонь по людям.

Глава МВД отметил, что самая главная угроза для Украины и мира теперь существует вокруг Запорожской АЭС.

6 июня 2023 года российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС, из-за чего были затоплены десятки населенных пунктов, часть из них расположена на временно оккупированной территории.

Обмеление произошло и рядом с Днепровской ГЭС в Запорожье: фото последствий.

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