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Клименко: Каховська ГЕС не підлягає відновленню, зруйновано 11 прогонів греблі

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19.08.2023, 11:10
Клименко: Каховська ГЕС не підлягає відновленню, зруйновано 11 прогонів греблі - Фото
Ігор Клименко (Фото: МВС)

Каховська ГЕС не підлягає відновленню, зруйновано 11 прогонів греблі. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з представниками іноземних дипломатичних установ щодо побудови системи реалізації Формули світу, передає МВС.

За словами міністра, внаслідок російського теракту зруйновано 11 прогонів верхньої частини греблі з 28-ми.

Клименко повідомив, що з машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила, до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів.

Щонайменше 34 особи загинули, ще 28 отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 39 людей.

За даними МВС, з підтоплених районів вивезли майже 4000 осіб та сотні домашніх тварин.

Під час рятувальної операції та евакуації російські окупанти неодноразово відкривали вогонь по людях.

Глава МВС зазначив, що найголовніша загроза для України та світу тепер існує довкола Запорізької АЕС.

  • 6 червня 2023 року російські загарбники підірвали Каховську ГЕС, через що було затоплено десятки населених пунктів, частина з них розташована на тимчасово окупованій території.
  • Омеління сталося й поряд з Дніпровською ГЕС у Запоріжжі: фото наслідків.

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Наталія Медведєва
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