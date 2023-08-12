Тимчасово окупована Гола Пристань на лівому березі Дніпра на Херсонщині досі затоплена після підриву Каховської гідроелектростанції росіянами. Відповідне відео опублікували пропагандистські ресурси, підконтрольні росіянам.

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На записі можна побачити затоплені вулиці міста, вода досі не пішла.

Судячи з відео, воно зняте на ринку.

Жінка за кадром каже, що зйомку було зроблено 7 серпня.

Раніше з'явились супутникові знімки Каховського водосховища: воно фактично перестало існувати після підриву греблі.

6 червня 2023 року російські загарбники підірвали Каховську ГЕС, через що було затоплено десятки населених пунктів, частина з них розташована на тимчасово окупованій території.

Обміління відбулось і поряд із Дніпровською ГЕС у Запоріжжі: фото наслідків.

Через вибух на ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

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