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Гола Пристань на лівому березі Херсонщини досі затоплена. Відео з окупованого міста та карта видео

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12.08.2023, 14:46
Затоплена Гола Пристань
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Тимчасово окупована Гола Пристань на лівому березі Дніпра на Херсонщині досі затоплена після підриву Каховської гідроелектростанції росіянами. Відповідне відео опублікували пропагандистські ресурси, підконтрольні росіянам.

На записі можна побачити затоплені вулиці міста, вода досі не пішла.

Судячи з відео, воно зняте на ринку.

Жінка за кадром каже, що зйомку було зроблено 7 серпня.

Гола Пристань (Карта: googlemaps.com)

Раніше з'явились супутникові знімки Каховського водосховища: воно фактично перестало існувати після підриву греблі.

  • 6 червня 2023 року російські загарбники підірвали Каховську ГЕС, через що було затоплено десятки населених пунктів, частина з них розташована на тимчасово окупованій території.
  • Обміління відбулось і поряд із Дніпровською ГЕС у Запоріжжі: фото наслідків.
  • Через вибух на ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

Читайте також: Нікопольці облаштували город на дні Каховського водосховища – фото

Дмитро Гриниченко
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