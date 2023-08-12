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Голая Пристань под Херсоном до сих пор затоплена. Видео из оккупированного города и карта видео

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12.08.2023, 14:46
Затопленная Голая Пристань
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Временно оккупированная Голая Пристань на левом берегу Днепра в Херсонской области до сих пор затоплена после подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами. Соответствующее видео опубликовали пропагандистские ресурсы, подконтрольные россиянам.

На записи можно увидеть затопленные улицы города, вода до сих пор не ушла.
Судя по видео, оно снято на рынке.
Женщина за кадром говорит, что съемка была сделана 7 августа. 
Голая Пристань (Карта: googlemaps.com)

Ранее появились спутниковые снимки Каховского водохранилища: оно фактически перестало существовать после подрыва дамбы.

  • 6 июня 2023 года российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС, из-за чего были затоплены десятки населенных пунктов, часть из них расположена на временно оккупированной территории.
  • Обмеление произошло и рядом с Днепровской ГЭС в Запорожье: фото последствий.
  • Из-за взрыва на ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинной смазки.

Читайте также: Никопольцы обустроили огород на дне Каховского водохранилища – фото

Дмитрий Гриниченко
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