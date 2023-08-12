Временно оккупированная Голая Пристань на левом берегу Днепра в Херсонской области до сих пор затоплена после подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами. Соответствующее видео опубликовали пропагандистские ресурсы, подконтрольные россиянам.

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На записи можно увидеть затопленные улицы города, вода до сих пор не ушла.

Судя по видео, оно снято на рынке.

Женщина за кадром говорит, что съемка была сделана 7 августа.

Ранее появились спутниковые снимки Каховского водохранилища: оно фактически перестало существовать после подрыва дамбы. 6 июня 2023 года российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС, из-за чего были затоплены десятки населенных пунктов, часть из них расположена на временно оккупированной территории.

Обмеление произошло и рядом с Днепровской ГЭС в Запорожье: фото последствий.

Из-за взрыва на ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинной смазки. Читайте также: Никопольцы обустроили огород на дне Каховского водохранилища – фото

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