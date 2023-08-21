У Чорному морі загинуло близько 1000 дельфінів. Причина — війна та її наслідки

У Чорному морі через війну Росії проти України загинуло близько 1000 дельфінів. Про це повідомили у Міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

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Глава відомства Руслан Стрілець заявив, що йдеться не лише про українське узбережжя, а й про Болгарію та Туреччину.

За його словами, скільки таких загиблих дельфінів дрейфує у морі, невідомо.

Він зазначив, що руйнація Каховської гідроелектростанції росіянами стала одним із наймасштабніших ударів по екології України — у Чорне море та дельту Дніпра потрапило близько 15 млрд кубометрів прісної води, це порушило їхні екосистеми та призвело до значного опріснення моря.

Також кораблі окупантів постійно використовують акустичні сигнали гідролокатора у Чорному морі, що може заважати орієнтації дельфінів.

Крім цього, морські міни, ракетні пуски, витікання пального та вибухи створюють перешкоди та смертельну небезпеку для ссавців.

6 червня 2023 року російські загарбники підірвали Каховську ГЕС, через що було затоплено десятки населених пунктів, частина з них розташована на тимчасово окупованій території.

Обміління сталося й поряд з Дніпровською ГЕС у Запоріжжі: фото наслідків.

Каховська ГЕС не підлягає відновленню, зруйновано 11 прогонів греблі.

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