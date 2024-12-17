Сегодня, 17 декабря, третий танкер, загруженный мазутом, подал сигнал бедствия у порта "Кавказ" в Черном море

Танкер Волгонефть 109 (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

В результате аварии двух российских танкеров "Волгонефть" вблизи Керченского пролива 15 декабря на побережье Краснодарского края РФ обнаружили пятна нефтепродуктов. Тем временем российские пропагандисты сообщают, что третий танкер 17 декабря подал сигнал бедствия вблизи порта "Кавказ" в Черном море.

По данным пропаганды РФ, после аварии танкеров нефтяное пятно уже охватило около 35 километров побережья вблизи Анапы.

Местные жители сообщают, что загрязнение дошло до города. Опубликованные видео показывают, как на берегу находят птиц, покрытых мазутом, которые не могут взлететь, а также собак, пострадавших от загрязнения.

Сегодня, 17 декабря, третий танкер, загруженный мазутом, подал сигнал бедствия у порта "Кавказ" в Черном море, сообщили пропагандистам издания Интерфакс в экстренных службах. По словам собеседника россиян, это произошло из-за трещины на борту судна.

15 декабря 2024 года российские пропагандисты сообщили, что танкер "Волгонефть 212" страны-агрессора терпит беду в восьми километрах от берега у Керченского пролива. Впоследствии кафиры заявили, что начал тонуть другой танкер – "Волгонефть 239" (детали и видео здесь).

Впоследствии появилось видео, как из-за шторма тонет плавучий кран у берегов временно оккупированной Ялты.