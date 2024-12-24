В Средиземном море после взрыва затонул российский сухогруз "Урса Майор"

Судно затонуло в международных водах между испанским городом Агиллас и алжирским городом Оран

Сухогруз "Урса Майор" (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Радиограмма испанской спасательной службы сообщила, что российский сухогруз "Урса Майор", вышедший из Санкт-Петербурга 11 декабря, затонул в западной части Средиземного моря. По информации издания La Verdad, 14 членов экипажа спасли и доставили в порт Картахены, еще два моряка считаются пропавшими без вести.

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"Сухогруз "Урса Майор" затонул в координатах 36-27.50N 000-53.44W в 23:22:30 UTC. Возможно наличие обломков поблизости, всем судам в этом районе внимательно наблюдать, держать дистанцию и сообщать о любых наблюдениях в координационный спасательный центр Картахены", – говорится в радиограмме.

La Verdad уточняет, что 14 моряков были спасены службой спасения и доставлены в порт. Судно затонуло в международных водах между испанским городом Агиллас и алжирским городом Оран.

По словам источников издания, в 12:30 на борту произошел взрыв, повлекший за собой крен судна. Район аварии был обозначен как опасный для судоходства до прибытия российского военного корабля, который должен был взять на себя проведение спасательной операции.

Аналитик Оливер Александер написал, что корабль перевозил два мобильных крана Liebherr 420 для порта во Владивостоке и два 45-тонных люка для строительства нового атомного ледокола проекта 10510.

В мае 2022 года США ввели санкции против компании "Урса Майор", участвующей в перевозке военной техники для российских войск в Сирии. Судно принадлежит подсанкционной российской судоходной компании ООО "СК-Юг", являющейся дочерней компанией другого подсанкционного российского ООО "Оборонлогистика".

15 декабря 2024 года российские пропагандисты сообщили, что танкер "Волгонефть 212" страны-агрессора терпит бедствие в восьми километрах от берега у Керченского пролива.

Впоследствии оккупанты заявили, что начал тонуть другой танкер – "Волгонефть 239" (детали и видео здесь). Впоследствии появилось видео, как из-за шторма тонет плавучий кран у берегов временно оккупированной Ялты.

17 декабря стало известно, что затонул еще один танкер "Волгонефть".

23 декабря ГУР сообщило, что российское грузовое судно "Sparta", которое было отправлено для транспортировки вооружения и техники из Сирии, сломалось во время движения – в главном двигателе вышла из строя топливная трубка.