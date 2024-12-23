ГУР: В открытом море сломалось судно россиян, которым вывозили военную технику из Сирии

Сейчас экипаж судна работает над устранением неисправности, а судно дрейфует в открытом море у берегов Португалии

Судно РФ Sparts (Фото: ресурсы пропагандистов)

В открытом море сломалось судно, которым Россия вывозила военное вооружение и технику из Сирии, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По данным разведчиков, российское грузовое судно "Sparta", отправленное для транспортировки вооружения и техники из Сирии, сломалось во время движения – в главном двигателе вышла из строя топливная трубка.

Сейчас экипаж судна работает над устранением неисправности, а судно дрейфует в открытом море у берегов Португалии, уточнили в ГУР.

Также стало известно, что российский контингент в Сирии завершил сосредоточение из отдаленных районов и теперь находится только на двух объектах: авиабазе в Хмеймиме и военно-морской базе в Тартусе. Часть вооружения и техники, расположенной в порту Тартуса, Россия начала перевозить по морскому пути в Ливию.

"Также российские военные в Сирии активно обсуждают якобы требование новой власти арабской республики к Москве – полностью вывести свой военный контингент с сирийской территории, в том числе с баз в Хмеймиме и Тартусе, не позднее 20 февраля 2025 года", – отметили в разведке.

Там предполагается, что это может быть связано с попытками новой власти Дамаска достичь снятия международных санкций.