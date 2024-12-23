ГУР: В открытом море сломалось судно россиян, которым вывозили военную технику из Сирии
В открытом море сломалось судно, которым Россия вывозила военное вооружение и технику из Сирии, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
По данным разведчиков, российское грузовое судно "Sparta", отправленное для транспортировки вооружения и техники из Сирии, сломалось во время движения – в главном двигателе вышла из строя топливная трубка.
Сейчас экипаж судна работает над устранением неисправности, а судно дрейфует в открытом море у берегов Португалии, уточнили в ГУР.
Также стало известно, что российский контингент в Сирии завершил сосредоточение из отдаленных районов и теперь находится только на двух объектах: авиабазе в Хмеймиме и военно-морской базе в Тартусе. Часть вооружения и техники, расположенной в порту Тартуса, Россия начала перевозить по морскому пути в Ливию.
"Также российские военные в Сирии активно обсуждают якобы требование новой власти арабской республики к Москве – полностью вывести свой военный контингент с сирийской территории, в том числе с баз в Хмеймиме и Тартусе, не позднее 20 февраля 2025 года", – отметили в разведке.
Там предполагается, что это может быть связано с попытками новой власти Дамаска достичь снятия международных санкций.
- Ранее, 14 декабря, агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Россия отводит своих военных с линии фронта, но не покидает две свои основные базы (морскую базу Тартус и авиабазу Хмеймим), а также ведет переговоры с новой властью о сохранении объектов. В то же время схожие данные публиковал и Bloomberg.
- 16 декабря глава евродипломатии Каллас сообщила, что Европейский Союз поднимет вопрос закрытия российских баз в Сирии во время встреч с новыми властями страны.
- Уже 17 декабря представитель переходного правительства Сирии заявил, что российскому присутствию в Сирии нет места, и что РФ должна пересмотреть свое присутствие в стране.