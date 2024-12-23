ГУР: У відкритому морі зламалося судно росіян, яким вивозили військову техніку з Сирії

Зараз екіпаж судна працює над усуненням несправності, а судно дрейфує у відкритому морі неподалік берегів Португалії

Судно РФ Sparts (Фото: ресурси пропагандистів)

У відкритому морі зламалося судно, яким Росія вивозила військове озброєння і техніку з Сирії. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За даними розвідників, російське вантажне судно "Sparta", яке було відправлене для транспортування озброєння та техніки із Сирії, зламалося під час руху – у головному двигуні вийшла з ладу паливна трубка.

Зараз екіпаж судна працює над усуненням несправності, а судно дрейфує у відкритому морі неподалік берегів Португалії, уточнили в ГУР.

Також стало відомо, що російський контингент у Сирії завершив зосередження з віддалених районів і тепер перебуває лише на двох об'єктах: авіабазі в Хмеймімі й військово-морській базі в Тартусі. Частину озброєння та техніки, розташованої в порту Тартуса, Росія почала перевозити морським шляхом до Лівії.

"Також російські військові у Сирії активно обговорюють нібито вимогу нової влади арабської республіки до Москви ― повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмеймімі й Тартусі, не пізніше 20 лютого 2025 року", – зазначили у розвідці.

Там припускають, що це може бути пов’язано зі спробами нової влади Дамаска досягти зняття міжнародних санкцій.