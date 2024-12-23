ГУР: У відкритому морі зламалося судно росіян, яким вивозили військову техніку з Сирії
У відкритому морі зламалося судно, яким Росія вивозила військове озброєння і техніку з Сирії. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
За даними розвідників, російське вантажне судно "Sparta", яке було відправлене для транспортування озброєння та техніки із Сирії, зламалося під час руху – у головному двигуні вийшла з ладу паливна трубка.
Зараз екіпаж судна працює над усуненням несправності, а судно дрейфує у відкритому морі неподалік берегів Португалії, уточнили в ГУР.
Також стало відомо, що російський контингент у Сирії завершив зосередження з віддалених районів і тепер перебуває лише на двох об'єктах: авіабазі в Хмеймімі й військово-морській базі в Тартусі. Частину озброєння та техніки, розташованої в порту Тартуса, Росія почала перевозити морським шляхом до Лівії.
"Також російські військові у Сирії активно обговорюють нібито вимогу нової влади арабської республіки до Москви ― повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмеймімі й Тартусі, не пізніше 20 лютого 2025 року", – зазначили у розвідці.
Там припускають, що це може бути пов’язано зі спробами нової влади Дамаска досягти зняття міжнародних санкцій.
- Раніше, 14 грудня, агенція Reuters із посиланням на джерела заявила, що Росія відводить своїх військових із лінії фронту, але не залишає дві свої основні бази (морську базу Тартус та авіабазу Хмеймім), а також веде переговори з новою владою про збереження об'єктів. Водночас схожі дані публікував і Bloomberg.
- 16 грудня очільниця євродипломатії Каллас повідомила, що Європейський Союз порушить питання закриття російських баз у Сирії під час зустрічей із новою владою країни.
- Уже 17 грудня речник перехідного уряду Сирії заявив, що російській присутності у Сирії немає місця, і що РФ має переглянути свою присутність у країні.