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У Буданова говорят, что РФ следит за энергетикой Украины. Не исключают обстрелов в октябре

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 16:28
У Буданова говорят, что РФ следит за энергетикой Украины. Не исключают обстрелов в октябре - Фото
Фото: Pexels

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона, что Россия разведывает состояние энергетики Украины – вероятно, атаки могут начаться уже в октябре.

У разведки есть информация о том, что Россия уже длительное время следит за состоянием украинской энергосистемы.

"Конечно, Украина и к такому сценарию усиленно готовится. К сожалению, мыслей, что страна-агрессор откажется от практики террористических ударов, нет. И мы должны серьезно к этому относиться", — сказал Юсов.

Он добавил, что темпы производства ракетного вооружения не позволяют России пополнять те запасы, которые у нее были в прошлом году. При этом, по словам Юсова, страна-агрессор накапливает ракеты.

"Самая многочисленная ракетная атака РФ по Украине была со 120 ракетами одновременно. Сейчас у врага запасов для такой интенсивности и количества ударов нет", — сказал представитель ГУР.

Отвечая на вопрос, могут ли россияне начать террористическую кампанию по обстрелам энергетики Украины в октябре (как в 2022 году. – Ред.), Юсов сказал: "По времени мы не будем анонсировать или календарь заводить. Но, конечно, такой сценарий прорабатывается".

  • По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
  • Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.
  • Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

Читайте также: "Если не будет обстрелов". Укрэнерго не ожидает проблем со светом до конца октября

Милана Головань
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