У Буданова кажуть, що РФ слідкує за енергетикою України. Не виключають обстрілів у жовтні

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону, що Росія розвідує стан енергетики України — ймовірно, атаки можуть початися вже у жовтні.

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У розвідки є інформація про те, що Росія вже тривалий час стежить за станом української енергосистеми.

"Звичайно, Україна й до такого сценарію посилено готується. На жаль, думок, що країна-агресор відмовиться від практики терористичних ударів, немає. І ми повинні серйозно до цього ставитися", – сказав Юсов.

Він додав, що темпи виробництва ракетного озброєння не дозволяють Росії поповнювати ті запаси, які у неї були минулого року. Водночас, за словами Юсова, країна-агресор накопичує ракети.

"Найчисельніша ракетна атака РФ по Україні була зі 120 ракетами одночасно. Наразі у ворога запасів для такої інтенсивності та кількості ударів немає", – сказав представник ГУР.

Відповідаючи на запитання, чи можуть росіяни розпочати терористичну кампанію з обстрілів енергетики України у жовтні (як у 2022 році. – Ред.), Юсов сказав: "По часу ми не будемо анонсувати чи календар заводити. Але, звичайно, такий сценарій відпрацьовується".

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Напередодні у ЗМІ почали розганяти інформацію про застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. В Міненерго назвали ці повідомлення неправдивими й заявили, що відключення не плануються.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

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