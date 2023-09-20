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У Буданова кажуть, що РФ слідкує за енергетикою України. Не виключають обстрілів у жовтні

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 16:28
У Буданова кажуть, що РФ слідкує за енергетикою України. Не виключають обстрілів у жовтні - Фото
Фото: Pexels

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону, що Росія розвідує стан енергетики України — ймовірно, атаки можуть початися вже у жовтні.

У розвідки є інформація про те, що Росія вже тривалий час стежить за станом української енергосистеми.

"Звичайно, Україна й до такого сценарію посилено готується. На жаль, думок, що країна-агресор відмовиться від практики терористичних ударів, немає. І ми повинні серйозно до цього ставитися", – сказав Юсов.

Він додав, що темпи виробництва ракетного озброєння не дозволяють Росії поповнювати ті запаси, які у неї були минулого року. Водночас, за словами Юсова, країна-агресор накопичує ракети.

"Найчисельніша ракетна атака РФ по Україні була зі 120 ракетами одночасно. Наразі у ворога запасів для такої інтенсивності та кількості ударів немає", – сказав представник ГУР.

Відповідаючи на запитання, чи можуть росіяни розпочати терористичну кампанію з обстрілів енергетики України у жовтні (як у 2022 році. – Ред.), Юсов сказав: "По часу ми не будемо анонсувати чи календар заводити. Але, звичайно, такий сценарій відпрацьовується".

  • За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.
  • Напередодні у ЗМІ почали розганяти інформацію про застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. В Міненерго назвали ці повідомлення неправдивими й заявили, що відключення не плануються.
  • Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

Читайте також: "Якщо не буде обстрілів". Укренерго не очікує проблем зі світлом до кінця жовтня

Мілана Головань
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війнаенергетикаандрій юсов
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