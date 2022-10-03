У дипломатии – новый фронт. Россия уже не надеется на "полезных идиотов" на Западе: Кулеба

Россия перестала надеяться на поддержку "полезных идиотов" из стран Запада и теперь рассчитывает склонить на свою сторону глобальный Юг. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке на РБК-Украина.

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Кулеба отметил, что последняя речь российского диктатора Владимира Путина продемонстрировала его реальные намерения.

"Российский тиран апеллировал не к нам с вами, не к Европе и Северной Америки. Он обращался исключительно к Глобальному Югу", – написал глава МИД.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что своими лживыми заявлениями об "антиколониализме" и "новых центрах силы" Путин пытается найти опору в Африке, Азии и Латинской Америке.

"Россия уже не надеется на "полезных идиотов" на Западе или хрупкую позицию некоторых европейских политиков", – написал Кулеба.

Глава МИД заявил, что Африка, Ближний Восток, Азия, Латинская Америка – это новый дипломатический фронт в противостоянии полномасштабной российской агрессии.

Он подчеркнул важность того, чтобы Москва не получала никакого содействия со стороны нейтральных стран.

"Никаких союзников, никаких контрактов и денег для российских убийц. Ни одного спокойного места на планете. Мы об этом позаботимся", – написал Кулеба.

Глава МИД пояснил, что мировая политика и принятие решений сконцентрированы не только в странах НАТО и ЕС, невзирая на их стратегическую важность для Украины.

"Роль и влияние Глобального Юга растет", – заявил Кулеба.

Он заверил, что Украина воспользуется возможностью для утверждения своих стратегических позиций, усиления взаимовыгодного экономического партнерства с африканскими странами.

3 октября Кулеба отправляется в турне по странам Африки, оно продлится до 12 октября.

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Наталія Медведєва

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