У экс-руководителя ТЦК в Харькове суд конфискует люксовое авто – имущество необоснованное

В Харькове суд признал необоснованными активы, которые фактически принадлежат семье бывшего руководителя районного территориального центра комплектования и социальной поддержки города, но записаны на родственников. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Следствием установлено, что теща руководителя районного ТЦК в 2022-2023 годах купила два новых люксовых автомобиля общей стоимостью более 3,4 млн грн. Однако на самом деле авто использовал сам чиновник и его близкие.

В ГБР отметили, что анализ доходов и расходов служащего и его родственников показал, что приобретение дорогих авто было невозможным за счет законных доходов.

3 октября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила иск прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о гражданской конфискации активов. В частности, суд признал необоснованным активом автомобиль Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска и постановил взыскать его стоимость 1,6 млн грн в доход государства.

Также суд постановил конфисковать Lexus NX200, который зарегистрирован на тещу чиновника. Экс-глава ТЦК может обжаловать решение в течение 30 дней со дня составления полного текста.