У екскерівника ТЦК у Харкові суд конфіскує люксове авто – майно визнали необґрунтованим

За даними ДБР, посадовець за легальні кошти не міг придбати два дорогі авто

ДБР (Ілюстративне фото: t.me/DBRgovua)

У Харкові суд визнав необґрунтованими активи, які фактично належать родині колишнього керівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста, але записані на родичів. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідством встановлено, що теща керівника районного ТЦК у 2022-2023 роках купила два нові люксові автомобілі загальною вартістю понад 3,4 млн грн. Однак насправді авто використовував сам посадовець та його близькі.

У ДБР зазначили, що аналіз доходів і витрат службовця та його родичів засвідчив, що придбання дорогих авто було неможливим коштом законних прибутків.

3 жовтня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про цивільну конфіскацію активів. Зокрема, суд визнав необґрунтованим активом автомобіль Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску і постановив стягнути його вартість 1,6 млн грн у дохід держави.

Також суд ухвалив конфіскувати Lexus NX200, який зареєстрований на тещу посадовця. Ексочільник ТЦК може оскаржити рішення протягом 30 днів з дня складення повного тексту.