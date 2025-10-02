Заступник керівника ТЦК Харкова отримав підозру – незаконно змінював дані в реєстрі "Оберіг"
У Харкові підозру отримав заступник начальника Територіального центру комплектування та соцпідтримки – незаконно втручався в систему "Оберіг". Про це повідомив Офіс генпрокурора.
За даними слідства, майор діяв умисно. Він використовував особистий цифровий ключ та незаконно вносив зміни до автоматизованої системи призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг".
Посадовець безпідставно змінював дані військовозобов’язаних, зокрема ставив їх на облік та незаконно знімав із розшуку, хоча фактично вони не прибували до ТЦК. Слідчі з'ясували, що такі маніпуляції він провів щодо 29 військовозобов’язаних.
В ОГП зазначили, що кваліфікують такі дії як несанкціоновану зміну інформації яка оброблюється в автоматизованій системі, за попередньою змовою групою осіб.
- 26 вересня співрозмовник LIGA.net у правоохоронному секторі повідомив, що за колишнього одеського військкома Борисова внесли заставу.
- 30 вересня Сухопутні війська повідомили, що за місяць лише 10% інцидентів із причетністю ТЦК підтвердилися, 90% виявилися фейками.
Коментарі (0)