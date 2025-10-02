Замначальника ТЦК Харькова получил подозрение – незаконно менял данные в реестре "Оберіг"

Подозреваемый (Фото: ОГП)

В Харькове подозрение получил заместитель начальника Территориального центра комплектования и соцподдержки – незаконно вмешивался в систему "Оберіг". Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, майор действовал преднамеренно. Он использовал личный цифровой ключ и незаконно вносил изменения в автоматизированную систему призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

Чиновник безосновательно менял данные военнообязанных, в частности ставил их на учет и незаконно снимал с розыска, хотя фактически они не прибывали в ТЦК. Следователи выяснили, что такие манипуляции он провел в отношении 29 военнообязанных.

В ОГП отметили, что квалифицируют такие действия как несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированной системе, по предварительному сговору группой лиц.

Фото: Харковская спецпрокуратура