За колишнього одеського військкома Борисова внесли заставу – джерело

За колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова внесли заставу, підтвердив співрозмовник LIGA.net у правоохоронному секторі.
За його даними, у п'ятницю, 26 вересня, за Борисова внесли заставу.
Раніше ресурс ТСН опублікував довідку про внесення за колишнього чиновника застави обсягом понад 44,4 млн грн.
За даними медіа, з-поміж тих, хто вніс ці кошти, були двоє адвокатів президента-утікача Віктора Януковича – Віталій Сердюк та Олександр Бабіков.
Спочатку у захисті Борисова заперечували інформацію про внесення застави.
"Ніхто не вносив заставу. Він ще перебуває в СІЗО. Таких грошей немає", – заявляв адвокат Олександр Маковецький у коментарі Суспільному.
- Борисова, зокрема, підозрюють у незаконному збагаченні на 188 млн грн та організації легалізації незаконних доходів на більш ніж 142 млн грн.
