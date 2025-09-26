За колишнього одеського військкома Борисова внесли заставу – джерело

Ексначальник ТЦК Одещини вийшов під заставу у понад 40 млн грн

Євген Борисов (Ілюстративне фото: Cтас Юрченко / Ґрати)

За колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова внесли заставу, підтвердив співрозмовник LIGA.net у правоохоронному секторі.

За його даними, у п'ятницю, 26 вересня, за Борисова внесли заставу.

Читайте також Понад 28 000 проваджень від ТЦК у 2025 році. У якій області виписують найбільше штрафів

Раніше ресурс ТСН опублікував довідку про внесення за колишнього чиновника застави обсягом понад 44,4 млн грн.

За даними медіа, з-поміж тих, хто вніс ці кошти, були двоє адвокатів президента-утікача Віктора Януковича – Віталій Сердюк та Олександр Бабіков.

Спочатку у захисті Борисова заперечували інформацію про внесення застави.

"Ніхто не вносив заставу. Він ще перебуває в СІЗО. Таких грошей немає", – заявляв адвокат Олександр Маковецький у коментарі Суспільному.