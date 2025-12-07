У Европы нет желания защищать свои принципы, но есть основания бороться с РФ жестче – глава Чехии

В Европе может наступить момент, когда придется сбить российский самолет или дрон, чтобы не допустить повторных нарушений

Петр Павел (Фото: x.com/prezidentpavel)

Западу постоянно не хватает коллективного мужества отстаивать собственные ценности и защищать принципы. Это проявляется как отношением к Украине, так и инцидентами с российскими дронами и самолетами, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью The Times.

"То, что мы делаем сейчас, я бы не назвал предательством Украины. Я бы назвал это нежеланием – нежеланием защищать принципы, которые мы все, по нашим заявлениям, защищаем", – сказал он.

Это нежелание заметно в небе над Европой, в котором за последние месяцы часто появлялись российские самолеты и дроны, проверяя реакцию Запада. Президент Чехии и экс-председатель Военного комитета НАТО считает, что у Альянса есть веские основания оказать гораздо более жесткое сопротивление, чем было до этого.

"Наступит момент, когда нам придется применить более жесткие меры, включая потенциальное сбивание российского самолета или беспилотника. Россия не допустит повторных нарушений своего воздушного пространства. И мы должны сделать то же самое", – сказал Павел.

Он убежден, что нарушения воздушного пространства Европы со стороны России преднамеренные и спланированные. Они преследуют сразу несколько целей: показать, что Россия способна на это, и проверить противовоздушную оборону Европы.

"Но это также проверка нашей решимости действовать в целях самообороны", – отметил чешский президент.