В Чехии назвали три урока, которые вынесли из вторжения РФ: Армии запада не подготовлены к такому

В Чехии разрабатывают более эффективные системы ПВО, основываясь на уроках, усвоенных в Украине

Военная техника Czechoslovak Group (Фото: Facebook-страница компании)

Из войны России против Украины Запад вынес несколько важных уроков. В частности о том, что европейские армии не подготовлены к тому полю боя, которое сейчас есть в Украине, рассказал в интервью LIGA.net директор по внешним связям чешской оборонной компании Czechoslovak Group (CSG) Ян Гамачек.

Ключевым примером является использование дронов и БпЛА.

"Поле боя в Украине отличается от того, к чему были подготовлены западные армии и для чего изначально было разработано их оборудование. Не то, чтобы оборудование было непригодным, но оно требует другой тактики", – пояснил Гамачек.

По его словам, крупные единицы техники, такие как гаубицы, являются легкой мишенью для дронов, и это возлагает больший акцент на противодронную защиту, что Европа усвоили из украинского опыта.

Еще один урок – это важность непосредственной защиты и систем маскировки, особенно учитывая то, что украинские силы также эффективно используют дроны. Директор CSG отметил, что уменьшение теплового следа для транспортных средств стало решающим.

"Мы также работаем над разработкой более эффективных систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, основываясь на уроках, усвоенных в Украине", – резюмировал он.