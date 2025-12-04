У Чехії назвали три уроки, які винесли з вторгнення РФ: Армії заходу не підготовлені до такого
З війни Росії проти України Захід виніс кілька важливих уроків. Зокрема про те, що європейські армії не підготовлені до того поля бою, яке наразі є в Україні, розповів в інтерв'ю LIGA.net директор із зовнішніх зв'язків чеської оборонної компанії Czechoslovak Group (CSG) Ян Гамачек.
Ключовим прикладом є використання дронів і БпЛА.
"Поле бою в Україні відрізняється від того, до чого були підготовлені західні армії й для чого спочатку було розроблено їхнє обладнання. Не те щоб обладнання було непридатним, але воно вимагає іншої тактики", – пояснив Гамачек.
За його словами, великі одиниці техніки, такі як гаубиці, є легкою мішенню для дронів, і це покладає більший акцент на протидронний захист, що Європа засвоїла з українського досвіду.
Ще один урок – це важливість безпосереднього захисту й систем маскування, особливо з огляду на те, що українські сили також ефективно використовують дрони. Директор CSG зазначив, що зменшення теплового сліду для транспортних засобів стало вирішальним.
"Ми також працюємо над розробкою більш ефективних систем протиповітряної оборони ближнього радіуса дії, ґрунтуючись на уроках, засвоєних в Україні", – резюмував він.
- У жовтні Україна вже отримала 1,3 млн снарядів від Чехії. До кінця 2025 року їхня кількість сягне 1,8 млн.
- У листопаді чеські волонтери поставили на паузу купівлю ракет "Фламінго" для ЗСУ на тлі корупційного скандалу.
