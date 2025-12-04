У Чехії назвали три уроки, які винесли з вторгнення РФ: Армії заходу не підготовлені до такого

У Чехії розробляють більш ефективні системи ППО, ґрунтуючись на уроках, засвоєних в Україні

Військова техніка Czechoslovak Group (Фото: Facebook-сторінка компанії)

З війни Росії проти України Захід виніс кілька важливих уроків. Зокрема про те, що європейські армії не підготовлені до того поля бою, яке наразі є в Україні, розповів в інтерв'ю LIGA.net директор із зовнішніх зв'язків чеської оборонної компанії Czechoslovak Group (CSG) Ян Гамачек.

Ключовим прикладом є використання дронів і БпЛА.

"Поле бою в Україні відрізняється від того, до чого були підготовлені західні армії й для чого спочатку було розроблено їхнє обладнання. Не те щоб обладнання було непридатним, але воно вимагає іншої тактики", – пояснив Гамачек.

За його словами, великі одиниці техніки, такі як гаубиці, є легкою мішенню для дронів, і це покладає більший акцент на протидронний захист, що Європа засвоїла з українського досвіду.

Ще один урок – це важливість безпосереднього захисту й систем маскування, особливо з огляду на те, що українські сили також ефективно використовують дрони. Директор CSG зазначив, що зменшення теплового сліду для транспортних засобів стало вирішальним.

"Ми також працюємо над розробкою більш ефективних систем протиповітряної оборони ближнього радіуса дії, ґрунтуючись на уроках, засвоєних в Україні", – резюмував він.