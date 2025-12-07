У ЄС немає бажання захищати принципи, але є підстави боротися з РФ жорсткіше – глава Чехії

У Європі може настати момент, коли доведеться збити російський літак або дрон, щоб не допустити повторних порушень

Петр Павел (Фото: x.com/prezidentpavel)

Заходу постійно бракує колективної мужності відстоювати власні цінності та захищати принципи. Це проявляється як ставленням до України, так і інцидентами з російськими дронами та літаками, заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю The Times.

"Те, що ми робимо зараз, я б не назвав зрадою України. Я б назвав це небажанням – небажанням захищати принципи, які ми всі, за нашими заявами, захищаємо", – сказав він.

Це небажання помітне в небі над Європою, в якому за останні місяці часто з'являлися російські літаки і дрони, перевіряючи реакцію Заходу. Президент Чехії та ексголова Військового комітету НАТО вважає, що в Альянсу є вагомі підстави чинити набагато жорсткіший опір, ніж було до цього.

"Настане момент, коли нам доведеться застосувати більш жорсткі заходи, включно з потенційним збиттям російського літака або безпілотника. Росія не допустить повторних порушень свого повітряного простору. І ми повинні зробити те саме", – сказав Павло.

Він переконаний, що порушення повітряного простору Європи з боку Росії навмисні та сплановані. Вони переслідують одразу кілька цілей: показати, що Росія здатна на це, і перевірити протиповітряну оборону Європи.

"Але це також перевірка нашої рішучості діяти з метою самооборони", – зазначив чеський президент.