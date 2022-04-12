У границы Сумской области с РФ есть российские войска, ударной группировки нет – глава ОВА

Российские войска остаются вблизи границы с Сумской областью, но ударной группировки нет. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"О вопросе возможного вторжения и угрозы. Действительно, войска на границе с Украиной есть. На границе с Сумской областью есть. Они постоянно перемещаются, передислоцируются, их то больше, тем меньше, но на данный момент мы не наблюдаем ударной группировки", – отметил глава ОВА.

По словам Живицкого, ведется работа над тем, чтобы вторжения не произошло. "Можете быть уверены, что мы работаем, военные работают, все работают над тем, чтобы не допустить врага на нашу землю, в Сумскую область", – подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что угрозы сейчас нет, людям покидать территорию области не нужно.

9 апреля в интервью DW Живицкий заявил, что со стороны России, неподалеку от границы с Сумской областью, остается еще много войск РФ. Местные власти готовятся к "горячему приему", если россияне попробуют снова вторгнуться.

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Наталия Медведева

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