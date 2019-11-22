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У Хмельницкой области – новый руководитель: кто такой Габинет

У Хмельницкой области – новый руководитель: кто такой Габинет - Фото
Дмитрий Габинет (фото - страница главы ХмОГА в Facebook)
22.11.2019, 13:09

Вчера с должности врио руководителя области был уволен Владимир Кальниченко, и следующим же указом президента главой ХиОГА назначен Дмитрий Габинет

Новым председателем Хмельницкой обладминистрации стал Дмитрий Габинет, чью кандидатуру Кабмин согласовал еще 28 октября. Указ президента Владимира Зеленского о его назначении появился сегодня задним числом на сайте главы государства.

Чиновника представлял местным чиновникам, работникам и общественности первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.

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Габинет учился в хмельницком университете управления и права, окончил также университет Мицкевича в Познани, имеет ученую степень от института законодательства Верховной Рады.

По данным местного издания ye.ua, ранее 36-летний Габинет работал на кафедре теории и истории государства и права ХУУП и в Хмельницком кооперативном торгово-экономическом институте. Был также помощником-консультантом нардеп Николая Стефанчука. В трудовом стаже чиновника - юристконсульство в местном военном госпитале. Член Союза педагогов Украины. По данным opendatabot, является совладельцем ОО Форпост народовластие на пару с нынешним врио замглавы ХмОГА Сергеем Ткачуком.

С 2017-го был консультантом центра UMCS (помогает по вопросам поступления и обучения в Университете Марии Склодовской-Кюри в Люблине). В том же году провалил квалификационный экзамен для получения права на занятие адвокатской деятельностью.

Чиновник задекларировал 8000 евро наличными (плюс 5000 евро у матери), а также автомобиль Москвич 2140 1983 года выпуска, который приобрел 11 лет назад.

Габинет владеет квартирой (61,8 кв. м) в Хмельницком, купленной в 2008 году за 82 000 грн, гаражом (21,9 кв. м) за почти 14 000 грн, а также земельным участком 470 кв. м в селе Вильховець стоимостью 13 000 грн (цена на 2013 год).

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