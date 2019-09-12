В Хмельницкой области - новый глава Нацполиции: фото и видео

Глава Нацполиции Сергей Князев указом назначил полковника Анатолия Щадило начальником Нацполиции в Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

12 сентября заместитель главы Нацполиции Игорь Клименко представил нового начальника полиции Анатолия Щадила личному составу.

На представлении присутствовал предыдущий начальник полиции Хмельницкой области Василий Виконский.

Клименко отметил, что главным критерием оценки деятельности Щадила на должности начальника Нацполиции будет уровень доверия населения к подчиненному подразделению, поскольку, по его словам, полиция - это сервисная служба.